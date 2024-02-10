"الخروج مقابل التجسس".. صحيفة: المخابرات البريطانية تساوم رجل من غزة

غزة - فلسطين أون لاين

نشرت موقع "ميدل ايست آي" البريطاني تقريرًا يكشف أن مواطن فلسطيني من قطاع غزة يحمل الجنسية البريطانية، تقطعت به السبل هو وعائلته في رفح، تعرض للمساومة من قبل جهاز المخابرات الداخلية البريطاني التي عرضت مساعدته الخروج من القطاع مقابل العمل على التجسس.

وقال الرجل الذي لم يقبل العرض، للصحيفة البريطانية، إنه يخشى الآن أن تكون عائلته النازحة - والتي تضم ابنة تبلغ من العمر سنة واحدة تعاني من حالة طبية خطيرة، وطفلين صغيرين آخرين - في خطر وشيك من هجوم إسرائيلي متوقع وأزمة إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.

وقال إن العائلة، التي لم يكشف موقع "ميدل إيست آي" عن هويتها بسبب حساسية قضيتها، سجلت نفسها لدى وزارة الخارجية البريطانية، التي ساعدت العشرات من المواطنين البريطانيين على مغادرة غزة عبر معبر رفح إلى مصر، ولكن لقد ظل ينتظر لأسابيع.

وأضاف: "اعتقدت أن الأمر سيستغرق بضعة أيام أو أسبوعًا على الأكثر. وقال: “لقد انتظرت أكثر من شهرين حتى يخرجوني وعائلتي من هذه الحرب المجنونة والخطيرة”.

وتعيش الأسرة في خيمة، بين مئات الآلاف من النازحين الآخرين من مناطق مدمرة أخرى في غزة، منذ أن أجبروا على الفرار من منزلهم في مخيم النصيرات للاجئين في ديسمبر/كانون الأول في ظروف وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الخميس بأنها "قاسية".

وقال الرجل إن العديد من أفراد عائلة زوجته الفلسطينية، بما في ذلك والدتها وشقيقها والعديد من أطفاله، استشهدوا في القصف الإسرائيلي، وتم تدمير منزلهم بعد ذلك بصاروخ إسرائيلي.

ووفقًا للموقع، يجب أن تتم الموافقة على أسماء الأشخاص الذين يعبرون من غزة إلى مصر من قبل السلطات الإسرائيلية والمصرية. وفي يوم الجمعة، قال الرجل لموقع "Middle East Eye" إن أطفاله، الذين تبلغ أعمارهم ستة وأربعة وعام واحد، قد أُضيفوا إلى قائمة الأشخاص المسموح لهم بالمغادرة، لكنه لم يحصل هو وزوجته على الإذن بعد.

قال الرجل إن الحالة الطبية لابنته الصغرى تتطلب أدوية وعلاجات منتظمة لم يتمكنوا من الحصول عليها منذ بداية الحرب. وقال إنه أرسل تقارير طبية إلى إلى المؤسسات المعنية بذلك على أمل أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية إجلاء الأسرة - ولكن دون جدوى.

كما كان أقارب الرجل في المملكة المتحدة، ومن بينهم والدته وشقيقته، على اتصال منتظم مع وزارة الخارجية للمطالبة بتقديم المساعدة العاجلة للعائلة.

واقترح أفراد الأسرة السفر إلى مصر لرعاية الأطفال إذا كان من الممكن وضع خطط لنقلهم عبر الحدود. لكنهم يقولون إن وزارة الخارجية أخبرتهم أنها لا تستطيع المساعدة على الحدود، أو في سفر الأطفال إلى القاهرة.

وقالت شقيقة الرجل لموقع "ميدل إيست آي": “نتوقع أن تصل إلينا أسوأ الأخبار في أي وقت. لقد تسبب ذلك في خسائر نفسية كبيرة علينا جميعا. لم نتلق أي مساعدة من الحكومة البريطانية”.

وقال غاريث بيرس، وهو محامي في شركة بيرنبرغ بيرس للمحاماة، والذي يدافع أيضًا نيابة عن العائلة، لموقع ميدل إيست آي: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا، ولكن في كل خطوة، كانت وزارة الخارجية تقول إنه لا يوجد شيء يمكنهم القيام به". .

من جهته، قال معظم بيج، مدير كبير في منظمة "كيج إنترناشيونال" الحقوقية، ومعتقل سابق في خليج غوانتانامو، والذي يساعد الأسرة أيضًا، لموقع ميدل إيست آي، إن الرسائل تبدو متسقة مع الأساليب التي تستخدمها وكالات الاستخبارات البريطانية لتجنيد الأشخاص الذين يواجهون مواقف يائسة.

قال بيج: "أعرف من تجربتي الشخصية أن عملاء MI5 أخبروني بشكل مباشر أن الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الخروج من مكان تتعرض فيه للتعذيب أو الإساءة أو الاحتجاز دون محاكمة هي التعاون.

وتزايدت المخاوف بشأن سلامة الأسرة في الأيام الأخيرة، بحسب الصحيفة، وسط توقعات بأن "إسرائيل" ستشن هجومًا عسكريًا واسع النطاق على رفح، التي استهدفتها الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الليل.

وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، للصحفيين يوم الجمعة إن هناك "قلقًا متزايدًا وذعرًا متزايدًا" في المدينة، حيث ليس لدى الفلسطينيين "أي فكرة على الإطلاق إلى أين يتجهون بعد رفح".

وقال لازاريني: "إن أي عملية عسكرية واسعة النطاق بين هؤلاء السكان لا يمكن أن تؤدي إلا إلى طبقة إضافية من المأساة التي لا نهاية لها والتي تتكشف".