الصحة بغزة: الاحتلال الصهيوني ارتكب 16 مجزرةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 117 شهيدًا و 152 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28064 شهيدًا، و 67611 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.