مشهد يحبس الأنفاس.. ممرضة تُخاطر بنفسها لإنقاذ جريح أمام مجمع ناصر الطبي

غزة - فلسطين أون لاين

تداول نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لممرضة فلسطينية خاطرت بنفسها لإنقاذ جريح أُصيب برصاص قناصة الاحتلال الصهيوني أمام مجمع ناصر الطبي.

وظهر في الفيديو الممرضة برفقة مجموعة من المواطنين والطواقم الطبية، ينظرون إلى الشاب الجريح المُلقى على الأرض بمسافة قريبة منهم، إلّا أنهم لم يستطيعوا الاقتراب منه بسبب إطلاق قناصة الاحتلال النار تجاه كل من يتحرك في محيط المكان.

اتّخذت الممرضة قرار المُخاطرة بنفسها لإنقاذ الجريح، فهرعت نحو الشارع الآخر تحت زخات رصاص الاحتلال الصهيوني، ووصلت إلى الجريح، وتبعها عدد من الطواقم الطبية ووضعوا الجريح على النقالة اليدوية.

وبعد ثوان عادت الممرضة وبقية الطواقم الطبية ومعهم الجريح في مشهد تحبس له الأنفاس، ليتمكنوا من الوصول إلى بوابة المجمع دون أن يُصاب أحدٌ منهم بأذى.

تداول النشطاء مقطع الفيديو وهم يشيدون بشجاعة الممرضة ومخاطرتها بنفسها تحت زخات الرصاص لأداء واجبها المهني وإنقاذ الجريح وسط فقدان الأمل من قبل جميع الحاضرين بسبب تواصل إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.