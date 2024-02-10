حركة حماس تُحذّر الاحتلال الصهيوني من ارتكاب "مجازر" في مدينة رفح

غزة - فلسطين أون لاين

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها، اليوم السبت، من خطورة ارتكاب الاحتلال الصهيوني مجازر واسعة و "مروّعة" في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأكدت حركة حماس أنّ مدينة رفح مكتظة بأكثر من 1.4 مليون مواطن فلسطيني أُجبروا على النزوح من مناطق مختلفة في قطاع غزة جرّاء تواصل العدوان الصهيوني وقصف بيوت المدنيين ونسف المربعات السكنية، مشيرةً إلى أنّ النازحين في رفح يعشون أوضاعًا إنسانية صعبة للغاية.

وأوضحت الحركة أن موقف الإدارة الأمريكية بعدم دعمها للهجوم على رفح لا يعفيها من المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الهجوم، وما سيترتب عليه من مجازر بحق المدنيين العزل، خاصةً أنّها توفّر للاحتلال دعمًا مفتوحًا بالسلاح.

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي إلى التحرّك العاجل والجاد للحيلولة دون ارتكاب الاحتلال وقادته النازيين الجدد إبادة جماعية في مدينة رفح بهدف تهجير شعبنا الفلسطيني.