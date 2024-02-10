"العدل الدولية" تعلن انضمام دولة جديدة لدعوى جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت محكمة العدل الدولية في بيان لها أن دولة نيكاراغوا قدّمت طلبًا رسميًا للحصول على إذن بالانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت محكمة العدل أن نيكاراغوا أكدت في طلبها أن لديها مصالح ذات طبيعة قانونية تنبع من الحقوق والالتزامات التي تفرضها اتفاقية الإبادة الجماعية على جميع الدول الأطراف.

وأشارت نيكاراغو في طلبها إلى أن قرارها ينبثق من الطابع العالمي لإدانة الإبادة الجماعية والتعاون المطلوب من أجل تحرير البشرية من آفة بغيضة كهذه.

ودعت نيكاراغوا القضاة إلى الحكم بأن الاحتلال ينتهك التزاماته بموجب اتفاقية "الإبادة الجماعية"، و"وقف الأعمال أو الإجراءات التي من شأنها قتل الفلسطينيين أو الاستمرار في قتلهم".

وفي وقت سابق أعلنت نيكاراغو أنها ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا في اتهام الاحتلال الصهيوني بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1948 بشأن منع "الإبادة الجماعية" بسبب تواصل الحرب التي يشنّها الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

يُشار إلى أنّ عددًا من الدول أعلنت رغبتها في الانضمام إلى دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة، إلّا أن نيكاراغو هي الدولة الوحيدة التي أعلنت انضمامها بصورة رسمية.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا - قبل أسبوعين- يقضي بفرض إجراءات طارئة على الاحتلال لمنع ارتكاب أعمال "إبادة جماعية" على قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الصهيوني منذ 127 يومًا حربه الهمجية على قطاع غزة، دون أن يلق بالًا لمواثيق وقوانين حماية الإنسان، أو حتى الالتزام بقرار محكمة العدل الدولية. بل إنه على النقيض من ذلك، زادت حربه بشاعةً ودموية، وارتفع عدد الشهداء إلى 27947، فيما أُصيب أكثر من 67459 مواطنًا منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.