الصحة العالمية توثّق 375 اعتداءً صهيونيًا على المرافق الصحية في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت منظمة الصحة العالمية أنّها وثّقت 721 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال كلمة له في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة جنيف، أن المنظمة الأممية وثقت 721 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي. مؤكدًا أن ما يقارب 357 هجومًا استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة بشكل مباشر.

وأشار ياساريفيتش إلى أن تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 127 على التوالي، أثّر بشكل ملحوظ على جميع منشآت الرعاية الصحية في قطاع غزة، ما أدّى إلى خروج عدد منها عن تقديم الخدمات الصحية الكاملة للمواطنين.

ولفت إلى أن 27 مستشفى تضررت من أصل 36، في حين أن أكثر من 90 مركبة إسعاف تضررت كليًا جرّاء استهدافها من قبل قوات الاحتلال.

ويُشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يواصل قصفه وحصاره للمشافي، وارتكابه كافة الانتهاكات بحق الطواقم الطبية والجرحى والنازحين داخل المشافي والمرافق الصحية في قطاع غزة.

ويُذكر أن الاحتلال اقتحم أمس الجمعة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واعتقل عددًا من الطواقم الطبية والنازحين، فيما أعلنت الجمعية عن فقدان التواصل بشكل كامل مع طواقمها داخل المستشفى.

كما يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 127 على التوالي حصاره لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، بالتزامن مع إطلاق النار بشكل متواصل تجاه كل من يتحرك محيط المستشفى، ما أدّى إلى ارتقاء عدد من الطواقم الطبية والنازحين مع عدم تمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليهم وإنقاذ حياتهم.