مع تحذيرات اقتصادية خطيرة.. وكالة "موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للاحتلال الصهيوني

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال الصهيوني إلى "إيه 2" (A2)، جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة منذ 127 يومًا.

وأكدت موديز في بيان لها، أن السبب الأساسي لتخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال هو الحرب الصهيونية التي يشنها على قطاع غزة.

وأشارت الوكالة إلى أن انخفاض التصنيف سيؤدي إلى ارتفاع أعباء الدَّين لدى الاحتلال الصهيوني، موضحةً أن النظرة المستقبلية لاقتصاد الاحتلال ستكون "سلبية".

ولفتت إلى أن تصاعد الحرب على جبهة الشمال سيؤدي إلى زيادة احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الصهيوني، وبالتالي احتمالية انخفاض تصنيفه مجددًا في المدى القريب ستكون كبيرة.

وفي وقت سابق، حذّرت وزارة المالية لدى الاحتلال من خطورة خفض التصنيف الائتماني، وأنه سيكلف اقتصاد الاحتلال أكثر من 8 مليارات دولار سنويًا.

ويُشار إلى أنّ وكالة موديز وضعت تصنيف الاحتلال الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر الماضي. فيما أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية " ستاندرد آند بورز" خلال تقرير لها نشرته في نوفمبر الماضي أنها خفّضت توقعاتها حول افتصاد الاحتلال من مستقر إلى سلبي.

ويعبّر التصنيف الائتماني عن قدرة الدول على الحصول على القروض ومدى الثقة في قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية في موعدها. وكلما كان التصنيف أفضل، كانت المخاطر المرتبطة بالاقتراض أقل، وبالتالي الحصول على شروط أفضل وكلفة أقل للاقتراض.