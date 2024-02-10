عقب اقتحامات واعتداءات.. الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، منذ ساعات الصباح الأولى، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات لعدد من الشبان.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر عمليات الاقتحام التي يشنها الاحتلال الصهيوني على عدة مدن وقرى في الضفة الغربية بشكل يومي، فقد داهم الاحتلال منذ ساعات الليل حتى فجر اليوم عدة قرى واعتقل عددًا من المواطنين.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدة بيت أمر شمالي المدينة، وشنّت حملة اعتقال واسعة لأكثر من 14 مواطنًا، عرف منهم:

محمد يوسف خضير عوض (29 عامًا)، وإسماعيل انور حسني زعاقيق (26 عامًا)، والجريح محمد ربيع أبو عياش(23 عامًا)، ومحمد خليل أبو عياش (25 عامًا)، وخليل محمد ساريه أبو عياش ( 50 عامًا )، وحمد محمود تايه أبو عياش (26 عامًا)، وياسر كريم اخليل (24 عامًا)، ومروان خالد حسين اخليل (52 عامًا)، ومحمد فخري اخليل (28 عامًا)، وجمال خليل أبو ماريا (55 عامًا)، ومهدي البربراوي (26 عامًا)، وعماد ربحي أبو ماريا (35 عامًا)، ومحمد رامي صبري عوض(23 عامًا)، ومحمد مروان اخليل (20 عامًا).

وداهمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر منازل عدد من المواطنين وعاثت بهم خرابًا، عُرف منهم منزل الشهيد: مفيد عبد الحميد اخليل.

كما أغلقت قوات الاحتلال جميع مداخل البلدة بالسواتر الترابية ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج إلى البلدية.

وأطلقت قوات الاحتلال طائرات تصوير في أجواء البلدة تزامنًا مع اندلاع مواجهات ضارية بين الشبان والقوات الصهيونية المُقتحمة للبلدة.

كما اقتحمت قوة مشاة من جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمالي المدينة، فيما فجّرت قوات الاحتلال خلال ساعات الصباح الأولى جسمًا مفخخًا بين منازل المواطنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بني نعيم شرقي المدينة، وانتشرت في أحيائها لعدة ساعات، دون أن يبلغ عن حالات اعتقال أو اعتداء.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر قدوم وداهمت عدة أحياء في البلدة.

في نابلس، واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة بيتا جنوبي المدينة منذ أمس الظهيرة حتى فجر اليوم السبت، واعتدت على المواطنين بالضرب المبرح ما أدّى إلى وصول عدة إصابات بينهم إصابة خطيرة إلى مستشفى رفيديا.

وارتقى الفتى معاذ أشرف بني شمسة "17 عامًا" متأثرًا بجراحه الخطيرة عقب إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامهم بلدة بيتا جنوبي المدينة.

كما أفادت مصادر صحفية باعتقال فتى فلسطيني عقب مواجهات اندلعت بين الشبان والقوات المُتحمة للبلدة.

في رام الله، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام عدد كبير من الجنود لبلدة سلواد شرقي المدينة.

في سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا شمالي المدينة، وداهمت منازل المواطنين وخربت محتوياتهم، ولم يبلغ عن حالات اعتقال أو اعتداء.