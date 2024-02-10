أبرز تطوّرات اليوم الـ127 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 127 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" ضدّ العائلات في قطاع غزة، لم يترك فيها مجزرةً بشعة إلّا وقد ارتكبها دون أن يلق بالًا لمواثيق وقوانين حماية حقوق الإنسان، أو قرارات محكمة العدل الدولي، فواصل قصْف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، وتدنيس المساجد، ونبش القبور. استخدم جميع أساليب القتل والتعذيب والتهجير من خلال شن الغارات العنيفة، وتواصُل القصف المدفعي والجوي على جميع مناطق القطاع من شماله إلى جنوبه.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 مجزرةً راح ضحيتها 107 شهيدًا و142 إصابة. وأعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 27947 شهيدًا و67459 إصابةً منذ بدء الحرب الصهيونية على غزة.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد واصل الاحتلال قصفه لعدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في رفح، ارتقى فجر اليوم شهيدان وأُصيب آخرون جرّاء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الجرمي" في بلدة النصر شمالي المدينة.

وقصفت الطائرات الحربية منزلًأ آخر في حي الجنينة شرقي المدينة، ما أدّى إلى ارتقاء 6 شهداء معظمهم من الأطفال، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

كما استهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية قرب الحدود المصرية جنوبي المدينة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأكدت مصادر طبية أن 13 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي إثر استهداف طائرات الاحتلال الصهيوني منزلًا لعائلة "الزرابي" في حي النصر شمالي المدينة.

في خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ومن جانبها أعلنت الجمعية أنّها فقدت الاتصال بشكل كامل بجميع الطواقم الطبية المتواجدة داخل المستشفى.

وأكدت الجمعية أن قوات الاحتلال اعتقلتْ عددًا من الطواقم الطبية ومرافقي المرضى في المستشفى.

وواصلت آليات الاحتلال حصار مجمع ناصر الطبي، وإطلاق النار بكثافة في محيط المجمع، كما أغلقت الطريق الجنوبي المؤدي إلى المجمع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة ، صباح اليوم، عن ارتقاء 4 شهداء وإصابة عدد من المواطنين نتيجة إطلاق النار المكثف داخل مجمع ناصر، فيما لم تستطع الطواقم الطبية الخروج إلى ساحة المشفى أو الانتقال بين المباني لإنقاذ المُصابين.

وأطلقت قناصة الاحتلال الصهيوني النار صوب النازحين أمام بوابة مجمع ناصر الطبي ما أدّى إلى ارتقاء سيدة على الفور.

كما أجبر الاحتلال الصهيوني مجموعة من النازحين في مدارس العودة شرقي المدينة على الخروج منها وقطع مسافات للوصول إلى منطقة الأوروبي.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال نسفت مربعًا سكنيًا كاملًا غربي المدينة، بالتزامن مع شن الطائرات الصهيونية حزامًا ناريًا جنوب غربي المدينة.

في دير البلح، ارتقى صباح اليوم صياد فلسطيني وأُصيب آخر برصاص زوارق بحرية الاحتلال قبالة شاطئ المدينة. كما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف عدة مناطق شرقي المدينة.

في النصيرات، واصلت الطائرات الصهيونية شن الغارات المتفرقة على عدة مناطق في المخيم وسط القطاع.

وفي ساعات المساء الأولى، أطلقت زوارق الاحتلال النار بشكل كثيف تجاه شاطئ بحر النصيرات.

في شمالي القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال عددًا من المواطنين أثناء محاولتهم الاتصال بشبكة الانترنت على جبل تل الزعتر.

وارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال منزلًا بالمدخل الشرقي لبلدة بيت حانون شمالي القطاع.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة شرقي الإدارة المدنية شرقي مخيم جباليا.

في غزة، استهدف الاحتلال الصهيوني مجموعة من المواطنين قرب دوار الكويت، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال منزلًا قرب دوار حيدر غربي المدينة.

وفي ساعات المساء الأولى، نسف جيش الاحتلال مربعًا سكنيًا كاملًا غربي المدينة.

كما نفّذت طائرات الاحتلال غارةً صهيونية محيط مسجد الرحمة بحي الصبرة.

وأعلنت مصادر طبية عن وصول 9 شهداء و11 مصابًا إلى مستشفى المعمداني، استهدفتهم قناصة الاحتلال الصهيوني جنوب غربي المدينة.