آلاف المغاربة يشاركون في وقفات تضامنية مع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

شارك آلاف المغاربة في وقفات بعدة مدن بالمملكة عقب صلاة الجمعة، تضامنًا مع فلسطين وقطاع غزة.

وطالب المتظاهرون بـ "إجراءات عملية" ضد حكومة الاحتلال لوقف العدوان المتواصل على القطاع المحاصر.

ومن بين المدن التي نظمت وقفات تضامنية، القنيطرة وخنيفرة، وتازة، وبركان، وأكادير، والجديدة.

وحرص المغاربة على المشاركة في هذه التظاهرات رغم الأمطار التي تعرفها البلاد، رافعين الأعلام الفلسطينية.

ومن بين الشعارات التي رددها المشاركون "حماس سيري سيري نحو التحرير"، و"الشعب يريد تحرير فلسطين"، و"الشعب يريد إسقاط التطبيع".

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانًا على قطاع غزة، خلّف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.



