كيف ردت حماس على تصريحات بايدن الأخيرة؟

غزة - فلسطين أون لاين

اعتبر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة حيال العدوان على غزة "كلام معلق في الهواء".

وقال القيادي حمدان، في لقاء صحافي مع التلفزيون "العربي"، أنه كل ما يقوله الرئيس الأميركي جو بايدن وتقوله الإدارة الأميركية عمليًا هو كلام معلق في الهواء، ورأى أنه يمكن تفسير التصريح الأخير تحت عنوانين رئيسيين.

"ويتمثل العنوان الأول هو أن "الرئيس الأميركي يدرك مدى تأثير ما يجري في غزة على المزاج العام لدى الناخب الأميركي، وتأثيره لدى شريحة مؤثرة من الناخبين قد تؤدي مواقفها إلى فشله في الانتخابات القادمة".

أما العنوان الثاني، إن "بايدن ربما يحاول أن يختلف في موقفه قليلًا عن حكومة الاحتلال، بالنظر إلى أن هذه الحكومة مصرة على الاستمرار في عملية الإبادة الجماعية، وقد تكون هناك نصائح وُجهت للرئيس الأميركي ولإدارته بضرورة عدم الظهور بمظهر المتورط بالشراكة الكاملة والمباشرة في العدوان" وفق حمدان.

وفي سياق متصل، لفت القيادي في حماس إلى أن "هناك فرصة جدية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار وانسحاب قوات الاحتلال من غزة"، مشددًا على أن "وقف إطلاق النار مرهون بعقلية بنيامين نتنياهو ومستوى الضغط الأميركي".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مساء أمس الخميس إلى أن الرد العسكري "الإسرائيلي" في قطاع غزة على ما وصفه بـ"الهجوم الذي شنته حركة حماس" كان "مفرطًا".

وأضاف: "يعاني العديد من الأبرياء من المجاعة. العديد من الأبرياء يواجهون مشاكل ويموتون. يجب أن يتوقف ذلك".

وذكّر الرئيس الأميركي بالجهود التي بذلها منذ بدء الحرب لتخفيف وطأتها على المدنيين.

وقال بايدن إنّ الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في بادئ الأمر، "لم يُرِد فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية" إلى قطاع غزة عبر رفح.

وتابع "أنا أدفع بقوة، بقوة بالغة، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة"، حسب قوله.

كلام بايدن استدعى ردًا من الرئاسة المصرية، التي أكدت أن مصر منذ اللحظة الأولى للحرب الإسرائيلية على غزة، فتحت معبر رفح الحدودي مع القطاع "دون أي قيود أو شروط" لإدخال مساعدات إليه.

وذكر البيان: "الإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة، تؤكد توافق المواقف واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة، والعمل لوقف إطلاق النار وإنفاذ الهدن الإنسانية".

وأضاف: "فيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، فإن مصر، منذ اللحظة الأولى، فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط".

وأوضح أن مصر "قامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش".

وتابع: "مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قبل إسرائيل، الذي تكرر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانًا على غزة، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى تدمير واسع في المباني السكنية والبنية التحتية.