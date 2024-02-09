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إصابة راعي أغنام ونجله في اعتداء للمستعمرين قرب رام الله

09 فبراير 2024 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية
غزة - فلسطين أون لاين

أصيب راعي أغنام ونجله بجروح ورضوض، اليوم الجمعة، إثر اعتداء المستعمرين عليهما بالضرب، في قرية برقة شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددًا من المستعمرين اعتدوا بالضرب على الراعي يوسف حباس، ونجله جارح أثناء رعيهما للأغنام في منطقة "المزيك"، ما أدى لإصابتهما برضوض وجروح، إضافة للاعتداء على أغنامهما.

ولفتت المصادر إلى، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين، حيث أطلق الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت تجاه الشبان والأهالي المتواجدين في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات.

#رام الله

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