"تسونامي غضب" عقب اجتماع مجلس الحرب الصهيوني ليلة الخميس

غزة - فلسطين أون لاين

عقد مجلس الحرب الصهيوني ،أمس الخميس، اجتماعًا في تل أبيب للبحث في مطالب ورد حركة حماس بشأن مقترح "باريس"، وإمكانية عقد صفقة تبادل للأسرى بين الحركة والاحتلال.

أكدت وسائل إعلام عبرية أن الاجتماع كان مشحونًا بالغضب والتوتر بين رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، مشيرةً إلى انسحاب غالانت وهاليفي خلال النصف الأول من الاجتماع.

وأوضحت المصادر أنه لم يصدر بيان رسمي عن نتائج الاجتماع، مؤكدةً أن المجلس سيعقد اجتماعًا آخر خلال الأسبوع القادم.

يُشار إلى أن مجلس الحرب الصهيوني شهد خلال الجلسات السابقة توترًا وغضبًا بين نتنياهو الذي يرفض الخضوع لمطالب حركة حماس، وبين بيني غانتس الذي يُطالب بإعطاء ملف الأسرى الصهاينة في غزة أولوية قصوى.

ويُذكر أن عائلات الأسرى الصهاينة أغلقت الليلة الماضية الشارع الرئيسي المؤدي إلى وزارة الدفاع في تل أبيب، للمطالبة بعقد صفقة تبادل وإعادة ذويهم في أقرب وقت ممكن.