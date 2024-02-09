"الأونروا" تُحذّر: حرب "التجويع" تهدد أكثر من 300 ألف فلسطيني في شمالي القطاع

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن الأوضاع الإنسانية التي يعيشها سكان الشمال أصبحت في مرحلة خطيرة، في ظل منع الاحتلال الصهيوني دخول أي قافلة مساعدات نحو مناطق الشمال.

وأشار المفوّض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريني إلى أن أكثر من 300 ألف فلسطيني يواجهون خطرًا حقيقيًا في شمال القطاع بسبب انعدام الغذاء وعدم وصول أي مساعدات غذائية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح لازاريني أنّ وكالة "الأونروا" لم تتمكن من تسليم إمدادات مساعدات إلى شمالي غزة ووسطها منذ أكثر من أسبوعين.

ولفت إلى أن نصف طلبات بعثة "الأونروا"، وغيرها من الوكالات الأممية التي تقدم المساعدات، قوبلت بالرفض التام من قبل الاحتلال الصهيوني منذ بداية هذا العام.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني يفرض حصارًا غاشمًا على مناطق شمالي القطاع منذ بداية حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، ويمنع وصول أي إمدادات مساعدات أو أغذية أو أدوية نحو تلك المناطق، الأمر الذي ينذر بمجاعة حقيقية قريبة سيعيشها أكثر من 300 ألف فلسطيني في مناطق الشمال.