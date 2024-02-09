بعد تفاخره بتفجير منازل المدنيين.. مقتل قناص صهيوني في معارك غزة

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، بمقتل قناص صهيوني برصاص بندقية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال عن مقتل نائب قائد الكتيبة 601، اللواء 401 في سلاح الهندسة القتالية، والمسؤول مباشر عن عمليات تلغيم المنازل والمباني وتفجيرها الرائد ديفيد شاكوري "30 عامًا".

وأكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام أمس الخميس، إنها أجهزت على "قناص صهيوني"، خلال المعارك الجارية قرب مفترق الطيران في مدينة غزة.

كما بثت كتائب الشهيد عز الدين القسام، يوم الأربعاء، مقطع فيديو يوثق تمكن أحد قناصي المقاومة من قنص ضابط صهيوني، برصاص بندقية الغول القسامية، فيما هرب الضابط الذي كان بجواره.

في لقاء سابق أجرته المجندة الصهيونية تاي مع القناص شاكوري، أبدى سعادته وفخره في مهمة كتيبته المتمثلة بتفجير منازل المدنيين في قطاع غزة.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بداية الحرب على غزة إلى 565 جنديًا. فيما أُصيب 2828 جنديًا بينهم 736 إصابةً متوسطة و429 إصابة حرجة. كما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و 264 إصابة حرجة.



