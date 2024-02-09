"محدث" في اليوم الـ 126.. أبرز تطورات الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 126 على التوالي، لم يترك فيها الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد ارتكبها ضد أبناء شعبنا الصامد. ارتكب فيها أكثر من كثر من 2395 مجزرةً بشعة، قَصَف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، ودنّس المساجد، ونبش أكثر من 2000 قبر، منتهكًا كل قوانين ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 13 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و 142 إصابةً. وبهذا فقد ارتفع عدد ضحايا الحرب الصهيونية على غزة إلى 27947 شهيدًا، و 67459 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة

وفي متابعة آخر التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه على عدة مناطق في قطاع غزة.

في خانيونس، شنّت قوات الاحتلال عملية تجريف واسعة لمنازل المواطنين في محيط مدارس العودة شرقي المدينة، فيما اعتلت قناصة الاحتلال منازل المواطنين وأطلقت النار تجاه كل من يتحرك محيط المدارس.

وواصلت مدفعية الاحتلال استهداف منازل المواطنين شرقي المدينة.

وأطلقت طائرات كواد كابتر النار تجاه النازحين محيط مدارس العودة.

وأعلنت مصادر طبية ارتقاء 7 شهداء من النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على مغادرة مدرستين في مخيم خان يونس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عدة مناطق محيط مجمع ناصر الطبي بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

وارتقى شهيد برصاص قناصة الاحتلال خارج مجمع ناصر الطبي، ما يرفع عدد الشهداء بالمدينة منذ ساعات الصباح الأولى إلى 8 شهداء.

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخر بجراح خطيرة جرّاء إطلاق طائرة كواد كابتر النار على مدرسة تؤوي نازحين محيط مدارس العودة شرقي المدينة.

في مناطق الوسطى، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني أنّه تمكن من انتشال 15 شهيدًا جرّاء القصف الذي طال المنازل في دير البلح والزوايدة خلال ساعات الفجر.

في غزة، استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية من المدينة.

وأكدت مصادر صحفية استهداف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "قزعاط" في حي الصبرة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في المكان.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية



وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال شنّ غاراته على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه.

في رفح، شنّ الاحتلال الصهيوني عدة غارات على عدد من منازل المواطنين والتي تعود لعائلتي " السيد" و "النحال"، ما أدّى إلى ارتقاء 8 شهداء، منهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 18 مواطنًا.

كما ارتقى شهيدان جرّاء قصف الطائرات الحربية منطقة خربة العدس شمالي المدينة.

في خان يونس، ارتقى صباح اليوم مسن وشاب آخر حاول إنقاذه من رصاص قناصة الاحتلال في مجمع المدارس محيط مستشفى ناصر الطبي، في ظل استمرار حصار المجمع لأكثر من أسبوعين على التوالي.

وأكدت مصادر صحفية خلال ساعات الليل الأولى استشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 15 آخرين إثر إطلاق النار المتكرر محيط مجمع المدارس قرب مجمع ناصر الطبي. كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب المشفى ما أدّى إلى ارتقاء مواطن وإصابة أحد الطواقم الطبية داخل المشفى.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لعدة مناطق جنوبي المدينة.

في دير البلح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الزريعي" وسط القطاع.

كما أكد الهلال الأحمر أن مواطنًا أُصيب بطلق ناري إثر القصف المتواصل للزوارق الحربية الصهيونية على شاطئ مدينة دير البلح.

في الزوايدة، ارتقى فجر اليوم 4 شهداء إثر قصف الاحتلال روضةً تؤوي عددًا من النازحين.

في شمال القطاع، شنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة على بنك فلسطين في منطقة جباليا البلد.