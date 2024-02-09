في اليوم الـ 126.. أبرز تطورات الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنُّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 126 على التوالي، لم يترك فيها الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد ارتكبها ضد أبناء شعبنا الصامد. ارتكب فيها أكثر من كثر من 2395 مجزرةً بشعة، قَصَف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، ودنّس المساجد، ونبش أكثر من 2000 قبر، منتهكًا كل قوانين ومواثيق حماية حقوق الإنسان.

وفي متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 شهيدًا و170 مصابًا. وفي آخر حصيلة لعدد الضحايا، فقد ارتقى أكثر من 27840 شهيدًا وأُصيب أكثر من 67317 مواطنًا جرّاء تواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر التطورات الميدانية، فقد واصل الاحتلال شنّ غاراته على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة، من شماله إلى جنوبه.

في رفح، شنّ الاحتلال الصهيوني عدة غارات على عدد من منازل المواطنين والتي تعود لعائلتي " السيد" و "النحال"، ما أدّى إلى ارتقاء 8 شهداء، منهم 3 أطفال وإصابة أكثر من 18 مواطنًا.

كما ارتقى شهيدان جرّاء قصف الطائرات الحربية منطقة خربة العدس شمالي المدينة.

في خان يونس، ارتقى صباح اليوم مسن وشاب آخر حاول إنقاذه من رصاص قناصة الاحتلال في مجمع المدارس محيط مستشفى ناصر الطبي، في ظل استمرار حصار المجمع لأكثر من أسبوعين على التوالي.

وأكدت مصادر صحفية خلال ساعات الليل الأولى استشهاد 7 مواطنين وإصابة أكثر من 15 آخرين إثر إطلاق النار المتكرر محيط مجمع المدارس قرب مجمع ناصر الطبي. كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب المشفى ما أدّى إلى ارتقاء مواطن وإصابة أحد الطواقم الطبية داخل المشفى.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها لعدة مناطق جنوبي المدينة.

في دير البلح، ارتقى شهيد وأُصيب آخرون إثر استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الزريعي" وسط القطاع.

كما أكد الهلال الأحمر أن مواطنًا أُصيب بطلق ناري إثر القصف المتواصل للزوارق الحربية الصهيونية على شاطئ مدينة دير البلح.

في الزوايدة، ارتقى فجر اليوم 4 شهداء إثر قصف الاحتلال روضةً تؤوي عددًا من النازحين.

في شمال القطاع، شنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة على بنك فلسطين في منطقة جباليا البلد.