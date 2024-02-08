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الجنائية الدولية: نشعر بالقلق الشديد إزاء الصور الآتية من غزة

08 فبراير 2024 . الساعة 21:51 بتوقيت القدس
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المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان
غزة - فلسطين أون لاين

أبدى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قلقه البالغ إزاء الصور الآتية من غزة، على إثر ما يجري من حرب تشنها دولة الاحتلال في قطاع غزة.

وفي رده حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في الحرب على قطاع غزة، قال المدعي العام: "لدينا تحقيق نشط نحن نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم، منها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

من جهتها، دعت محكمة العدل الدوليّة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي "إسرائيل" إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة، وطالبتها كذلك بالسماح بوصول مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ويواصل جيش الإسرائيلي عدوانًا وحشيًا على القطاع، خلّف 27 ألفًا و708 شهداء و67 ألفًا و147 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.

 

 

المصدر / وكالات
#العدوان على غزة #المحكمة الجنائية

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