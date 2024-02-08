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إصابة 3 جنود "إسرائيليين".. "حزب الله" يستهدف ثكنتين عسكريتين بالصواريخ

08 فبراير 2024 . الساعة 17:37 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

تجدد القصف المتبادل بين "حزب الله" اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي على جانبي الحدود، اليوم الخميس، إذ استهدفت غارات إسرائيلية بلدات بالجنوب اللبناني، فيما أطلقت مجموعة من الصواريخ باتجاه مواقع عسكرية "إسرائيلية" حدوديّة.

وأُطلقت رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية صوب بلدات في الجليل الأعلى دون تفعيل صافرات الإنذار، ما أدى إلى اندلاع النيران بمنزل في بلدة "كريات شمونة" بعد استهدافه بصاروخ.

وأُصيب ضابط وجنديان إسرائيليون، بقذيفة مضادة للدروع أُطلقت صوب كريات شمونة. وقد تعرّض الضابط إلى إصابة وُصفت بالخطيرة، فيما أُصيب الجنديان بجراح طفيفة.

وأعلن حزب الله استهداف عدة مواقع إسرائيلية، بينها "مقرّ" في كريات شمونة، ومبنى في المطلة قال إن جنودًا إسرائيليين تموضعوا فيه، فيما استهدف جيش الاحتلال بلدات في جنوب لبنان، بينها كفر كلا بغارات وبالرشاشات وقذائف المدفعية.

ومنذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبعد يوم من إطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبدء عدوان الاحتلال على غزة، تشهد الحدود اللبنانية "الإسرائيلية" تبادلًا لإطلاق النار بين الجيش "الإسرائيلي" من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى.

المصدر / وكالات
#حزب الله #جنوب لبنان

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