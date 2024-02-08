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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 15 مجزرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

08 فبراير 2024 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 130 شهيدًا و 170 إصابة. 

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27840 شهيدًا، و 67317 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

#مجزرة #إبادة جماعية #الاحتلال الصهيوني #طوفان الأقصى

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