لمتابعة ما قدمته الحركة في مقترح "باريس".. وصول وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس،صباح اليوم الخميس، عن وصول وفد من الحركة إلى العاصمة المصرية القاهرة، لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الحركة في تصريح لها، أن وفدًا لها برئاسة، خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة قد وصل اليوم إلى القاهرة، لاستكمال ومتابعة المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق أوضح القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنّ وفد الحركة سيتجه إلى القاهرة لمتابعة ما قدمته الحركة من أفكار في مقترح باريس لوقف إطلاق النار، وتحقيق أفضل النتائج بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويوقف معاناته.

ويُذكر أن الحركة أعلنت يوم الثلاثاء عن تسليم ردها حول اتفاق الإطار للإخوة في قطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأشارت الحركة أنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية وقدمت ملاحظاتها بما يضمن وقف إطلاق نار شامل، وإنهاء العدوان الهمجي على غزة، وإدخال المساعدات، وتأمين الإيواء للنازحين، وضمان الإعمار ورفع الحصار عن القطاع، وإنجاز عملية تبادل أسرى.