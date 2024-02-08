الجنائية الدولية تواصل تحقيقاتها بشأن "جرائم الحرب" في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان،أمس الأربعاء، أن هناك قلقًا بالغًا إزاء الصورة الآتية من قطاع غزة، خاصةً بعد استمرار الحرب الصهيونية على القطاع منذ 125 يومًا.

وأشار خان إلى أن التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن ارتكاب الاحتلال جرائم حرب في غزة، لا تزال "نشطة" ويُعمل عليها على قدم وساق.

وأوضح أنه بمجرد جمع الأدلة المناسبة، سيتم التحرك للخطوة التالية، وهذا أمر يقرره قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وقال خان إنه أدلى بالعديد من التصريحات، وقام بالعديد من الخطوات فيما يتعلق بالحرب "الإسرائيلية" على غزة.

ولفت إلى أنه أول مدّع عام يذهب إلى "إسرائيل"، ويدخل رام الله، ويذهب إلى معبر رفح.

يُذكر أن محكمة العدل الدوليّة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، خلصت بقرارها حول دعوى جنوب أفريقيا بارتكاب الاحتلال حرب "إبادة جماعية" في غزة، مطالبةً الاحتلال بعدم ارتكاب "إبادة جماعية" والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.