مقتل ضابط صهيوني في معارك قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال “الصهيوني، صباح اليوم الخميس، عن مقتل أحد ضباطه متأثرًا بجراح أُصيب بها جرّاء المعارك المندلعة في قطاع غزة.

وأكد الجيش في بيان له، أن ضابط صف قُتل اليوم، بعد عدم تمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حالته إثر خطورة الجراح التي أُصيب بها في معارك قطاع غزة خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بداية الحرب على غزة إلى 565 جنديًا.

فيما أُصيب 2828 جنديًا بينهم 736 إصابةً متوسطة و 429 إصابة حرجة.

كما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و 264 إصابة حرجة.

