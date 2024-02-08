بعد اشتباكات ضارية.. ارتقاء 3 شبان في مخيم نور شمس

غزة - فلسطين أون لاين

ارتقى ثلاثة شبان، فجر اليوم الخميس، جرّاء قصف الاحتلال الصهيوني منزلًا في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، بعد حصاره لساعات طويلة والاشتباك مع المقاومين المتحصنين بالمنزل.

وأفادت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال قصفت منزلًا يعود لعائلة "العلي" بعد اندلاع اشتباكات ضارية بين المقاومين الذين تمركزوا داخل المنزل وبين قوات الاحتلال التي فرضتْ حصارًا مشددًا على المنزل منذ ساعات طويلة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أنّها استلمت جثامين ثلاثة شهداء من المنزل المُحاصر بعد انسحاب قوات الاحتلال.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن 3 شبان ارتقوا فجر اليوم، وهم: القيادي بكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة "فتح" معتصم العلي، والشاب إسلام إبراهيم العلي، والشاب زياد علي دعمة.

واستهدفت قوات الاحتلال، منزل الشاب عصام العلي، في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالقذائف، عقب حصاره لساعات واندلاع اشتباكات عنيفة بين الشبان المتحصنين بالمنزل وقوات الاحتلال.

كما هدمت جرافة الاحتلال أجزاء منه عقب اندلاع النيران فيه نتيجة قذائف الانيرجا.

وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في طولكرم عن إضراب شامل اليوم الخميس حدادًا على أرواح شهداء طولكرم والوطن.