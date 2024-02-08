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اقتحامات واعتقالات.. الاحتلال يواصل التصعيد بمدن الضفة الغربية

08 فبراير 2024 . الساعة 08:52 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الخميس، حملات اقتحام لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات لعشرات المواطنين.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" لآخر اقتحامات الاحتلال الصهيوني، فقد اقتحم الاحتلال عددًا من مدن الضفة الغربية وسط اشتباكات ضارية بين المقاومة والقوات المُقتحمة.

في طولكرم، واصلت قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد على مخيم نور شمس شرقي المدينة، واننشرت آلياتها وجرافاتها العسكرية في عدة أحياء في المخيم.

واندلعت اشتباكات ضارية بين القوات المقتحمة وثلاثة من الشبان الذين تمركزوا داخل أحد المنازل، وبعد ساعات طويلة من الاشتباك وحصار قوات الاحتلال للمنزل، قصفت الطائرات الصهيونية المنزل مما أدى إلى ارتقاء 3 مقاومين وهم: معتصم العلي ، وإسلام إبراهيم العلي، وزياد علي دعمة.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه كل من يتحرك في المخيم ما أدى إلى إصابة شاب و3 سيدات بجراح متفاوتة.

وفرضت قوات الاحتلال طوقًا مشددًا عند مدخل ومخرج المخيم، ومنعت طواقم الإسعاف من دخول المخيم وإنقاذ المصابين.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوبي غربي المدينة، واعتقلت 4 أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم، وهم:  زيد أحمد بعجاوي، علي عبد الرحمن بعجاوي، عبد الله باسم أبو بكر، محمد بسام. كما اعتدت قوات الاحتلال على الشابة  لارا علاء بعجاوي وشقيقها أحمد بالضرب المبرح، ما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى.

وداهمت قوات الاحتلال منازل عدد من المواطنين في بلدة عرابة، واعتدت على المواطنين، ونشرت عددًا من آلياتها في أحياء البلدة.

في قلقيلية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون، وشنّت حملة اعتقالات لعدد من المواطنين، عُرف منهم: خالد وليد رضوان، ونادي مفيد رضوان، وناجي مفيد رضوان، ومصطفى أشرف سلامة، وسلامة أشرف سلامة، ويوسف رشيد رضوان.

يواصل الاحتلال الصهيوني شنّ حملات الاقتحام على مدن وقرى الضفة الغربية، والذي يتخلله سلسلة اعتقالات واعتداءات  يومية، وبناءً على آخر الإحصائيات فقد اعتقلت قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي أكثر من 6900 فلسطيني من الضفة الغربية.

#اقتحامات #اعتقالات #طوفان الأقصى

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