في يومها الـ 125.. أبرز تطورات الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق العائلات في قطاع غزة يومها الـ 125 على التوالي، لم يترك فيها الاحتلال أي أسلوب من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسه على أبناء شعبنا. بدءًا من ارتكاب الإبادة الجماعية من خلال نسف المربعات السكنية وقصف المباني فوق رؤوس ساكنيها، واستهداف مراكز الإيواء التي تؤوي آلاف النازحين، وصولًا إلى حصار المشافي والمجمعات الطبية ومنع إدخال المساعدات والأدوية اللازمة.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنتْ وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 مجزرةً راح ضحيتها 123 شهيدًا و169 إصابة. ما أدّى إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 27708 شهيدًا و 67147 إصابةً منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة آخر التطورات، شنّ الاحتلال الصهيوني خلال الساعات الأخيرة عشرات الغارات على عدة مناطق في قطاع غزة، وسط تركيز واضح على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

في رفح، ارتقى 14 شهيدًا بينهم 5 أطفال، وعشرات الإصابات جراء استهداف الاحتلال -خلال ساعات الفجر الأولى- منزلين لعائلتي "فحجان" و "المغير" في حي تل السلطان والحي السعودي غربي المدينة.

وأفادت مصادر صحفية ارتقاء اثنين من المواطنين إثر استهداف الاحتلال قاربًا قرب شاطئ رفح.

كما واصلت طائرات الاحتلال على مدار اليوم قصف مناطق متفرقة في المدينة.

في خان يونس، أفاد الهلال الأحمر أن الطواقم الطبية تعاملت مع مريض أُصيب بعيار ناري وهو على سرير المستشفى، كما أُصيب مرافقه بعيار ناري آخر إثر استهداف آليات الاحتلال المتمركزة أمام مستشفى الأمل في خان يونس.

كما شهدت منطقتي البطن السمين وقيزان النجار قصفًا مدفعيًا عنيفًا خلال ساعات الليل الأولى.

ونسفت قوات الاحتلال مربعًا سكنيًا في منطقة قيزان النجار جنوبي المدينة.

وشهدت سماء بلدة عبسان الجديدة شرقي المدينة تحليقًا منخفضًا للطيران المروحي.

في دير البلح، ارتقى الصحفي نافذ عبد الجواد وطفله الوحيد إثر غارة صهيونية استهدفت منزله وسط قطاع غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر ارتقاء شهيدين وإصابة 10 آخرين جرّاء استهداف الاحتلال منزلًا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف شرقي المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا قيد الإنشاء يعود لعائلة "الدرة" ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وإصابة 5 آخرين.

كما استهدفت طائرات الاحتلال سيارة شرطة خلال تأديتها مهمة تأمين شاحنات المساعدات في رفح، ما أدى إلى ارتقاء مسؤول قوات التدخل وحفظ النظام بجهاز الشرطة مجدي عبد العال.

ووصل مستشفى الكويتي 3 شهداء إثر استهداف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "عواجة" في مخيم الشعوت جنوبي المدينة.

في غزة، استهدف الاحتلال أحد المباني داخل مجمع الشفاء الطبي ما أدى إلى ارتقاء شهيد وإصابة آخرين.

وارتقى مسعف وأصيب آخرون جراء إطلاق الاحتلال النار عليهم في المنطقة ما بين المستشفى المعمداني ومستشفى الشفاء في مدينة غزة، وذلك عقب توجه طاقم إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني من جنوب القطاع إلى غزة خلال مهمة إنسانية لإجلاء عدد من الجرحى.

واستهدفت طائرات الاحتلال سيارة تعبئة مياه بمفترق المغربي في شارع الثلاثيني ما أدّى إلى ارتقاء 13 شهيدًا وإصابة آخرين.

كما شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على حي الشجاعية شرقي المدينة.