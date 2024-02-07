فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل قياديين في "كتائب حزب الله" في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد

لماذا الهجمة المركزة على الأونروا؟

محللون يجيبون.. ما الذي أوضحه رد حماس على الإطار العام لإتفاق الصفقة؟

"حماس": مواقف قادة الاحتلال تؤكد عزمهم على إطالة أمد العدوان

"إسرائيل" أحرقت 3 آلاف وحدة سكنيّة خلال العدوان على غزة

"القسام" تنشر مشاهد لقنص ضابط "إسرائيلي" غربي مدينة غزة

"الكنيست" يصادق على سلب حقوق معتقلي غزة بتمثيل قانوني

القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا لـ"العدل الدولية"

"الجبهة الداخلية".. منصة جديدة لتحديث البيانات المتعلقة بالعدوان على غزة

الاحتلال يتجاهل 22 خطابًا من هيئة أممية لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة

مقتل قياديين في "كتائب حزب الله" في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد

07 فبراير 2024 . الساعة 21:58 بتوقيت القدس
...
مقتل قياديين في "كتائب حزب الله" في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد
غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت مصادر عراقية، مقتل قياديين في كتائب "حزب الله" العراقي بقصف استهدف مركبة، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد؛ مساء اليوم الأربعاء.

وأكد مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة، مساء اليوم، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا اليوم في بغداد استهدف هدفًا "عالي القيمة".

وقال مصدر أمني، إن "مسيّرة استهدفت سيارة دفع رباعي في منطقة المشتل في شرق العاصمة بغداد بثلاثة صواريخ".

وكانت كتائب "حزب الله" العراقية قد علقت عملياتها العسكرية، ضد أهداف أمريكية بضغوط من الحكومة العراقية.

وقال أبو حسين الحميداوي الأمين العام للجماعة في بيان على منصة "تليجرام"، "إننا إذ نعلن تعليق العمليات العسكرية والأمنية على قوات الاحتلال -دفعا لإحراج الحكومة العراقية- سنبقى ندافع عن أهلنا في غزة بطرق أخرى".

ويشار إلى، أن الولايات المتحدة شنت الجمعة الماضية ضربات في سوريا والعراق ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، ردًا على هجوم تعرضت له قاعدة لوجستية تتمركز فيها قوات أميركية في الأردن على مقربة من الحدود مع سوريا والعراق في 28 يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا، لأكثر من 165 هجومًا في انعكاس مباشر للحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة.

 

المصدر / وكالات
#العراق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة