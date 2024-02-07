"حماس": مواقف قادة الاحتلال تؤكد عزمهم على إطالة أمد العدوان

غزة - فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، إن "مواقف قادة الاحتلال تؤكد عزمهم على إطالة أمد العدوان، وتضليل الرأي العام الصهيوني".

وتابع في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الأربعاء: "يواصل كل من نتنياهو وحكومته الهروب من استحقاقات مرحلة ما بعد العدوان، وإرجاء مواجهة لجان التحقيق حول الفشل المدوي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأوضح حمدان في حديثه أن "وزراء من حكومة الاحتلال أكدوا مجددًا على دعواتهم للعمل على تهجير الشعب الفلسطيني في القطاع، في مسعى لتعطيل أيّ مسار يُفضي إلى وقف العدوان عن المدنيين في قطاع غزة"

وقال حمدان، أن "عدوان الاحتلال على قطاع غزة، كشف عجز المجتمع الدولي في وقفه وفضح ازدواجية المعايير".

وأشار إلى، أن "الوضع الإنساني يتفاقم بعد 124 يومًا على بدء العدوان بفعل القصف العشوائي، وهناك حاجة ماسة للدواء والغذاء لجميع سكان قطاع غزة".

وحذّر من "إقدام الاحتلال على ارتكاب مجزرة في مستشفى الأمل ومجمع ناصر الطبي، بخان يونس جنوب قطاع غزة"، محمّلا "الإدارة الأمريكية مسؤولية إقدام الاحتلال على ارتكاب مثل هذه المجزرة".

ودعا الإدارة الأمريكية إلى "الكف عن سياسة دعم الاحتلال التي تقود المنطقة للاشتعال، وأن عنوان الاستقرار الوحيد في المنطقة هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس".