"الجبهة الداخلية".. منصة جديدة لتحديث البيانات المتعلقة بالعدوان على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

انطلقت منصة معلوماتية تختص في تغطية الأخبار من داخل قطاع غزة، وتحديث البيانات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ودشنت "الجبهة الداخلية – قطاع غزة"، التي رفعت شعار "شعب يحتضن المقاومة"، منصاتها عبر تطبيقي "إكس" و"تلغرام"، اليوم الأربعاء 6 فبراير / شباط.

وخصصت نافذة لتحديث المعلومات والبيانات المتعلقة بالنازحين والمفقودين خلال بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

ونشرت: تهيب "الجبهة الداخلية" بمواطنينا الأعزاء في أماكن النزوح بالتسجيل في الرابط الالكتروني الذي أطلقته وزارة التنمية الاجتماعية لتدقيق وتحديث بيانات النازحين جراء العدوان الإسرائيلي الحالي على قطاع غزة الحبيب، عبر(الرابط) المرفق.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية بغزة، أن المنصة جاءت في إطار الحرص على توفير المعلومات والرواية الرسمية بالأدوات المناسبة للمواطنين في ظل العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، "بما يسهم في تثبيت الجبهة الداخلية الفلسطينية وقطع الطريق على مروّجي الشائعات، ولتعزيز نوافذ التواصل مع المواطنين".

وأكدت الوزارة، أن المنصة ستكون مخصصة لنشر البيانات والمعلومات في شتى المجالات التي تخدم المجتمع الفلسطيني خاصة في أوقات التصعيد والعدوان الإسرائيلي وحالات الطوارئ.