وسط اشتباكات مسلحة.. جيش الاحتلال يقتحم مخيمي الفارعة ونور شمس

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الثلاثاء، مخيمي نور شمس بمحافظة طولكرم والفارعة بمحافظة طوباس في الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات بين القوات المُقتحمة وشبان مقاومين في المخيمين.

وبحسب مصادر محلية، استهدفت قوات الاحتلال منزلًا بمخيم نور شمس بصاروخ موجّه، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة.

كما واندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان المقاومين وقوات الاحتلال داخل المخيم، مما أدى إلى إصابة شاب (22 عامًا) وفتاة بالرصاص.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم لنقل الإصابتين. وكانت قوات الاحتلال أعادت اقتحامها لمدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقا، بعد انسحابها صباح اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوة خاصة اقتحمت المخيم، تبعه دفع تعزيزات عسكرية كبيرة من آليات الاحتلال من المحور الغربي للمدينة.

وأضافت، أن قوات الاحتلال تحاصر في هذه الأثناء أحد المنازل في حارة الدمج، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة، وفرضت طوقا مشددًا على كل مداخل المخيم، ومنعت الدخول إليه أو الخروج منه.