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الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 16 مجزرةً خلال الـ 24 ساعة الماضية

07 فبراير 2024 . الساعة 14:07 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 16 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 123 شهيدًا و 169 إصابة. 

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27708 شهيدًا، و 67147 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.

 

#وزارة الصحة #ارتفاع عدد الضحايا #طوفان الأقصى #حرب الإبادة الجماعية

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