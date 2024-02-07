إسقاط طائرة وقتل جنود.. المقاومة تواصل دك جيش الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

في اليوم الـ 124 من معركة "طوفان الأقصى"، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني في كافة محاور التوغل في قطاع غزة، محققةً إصابات مباشرة بين الجنود.

أعلنت كتائب القسام في بيان لها، اليوم الأربعاء، أنّ مقاوميها تمكنوا من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصّنت داخل منزل في منطقة بلوك "ج " غربي مدينة خان يونس، بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، ومن ثم اتباعها بقذيفة مضادرة للأفراد، مشيرةً إلى أن المجاهدين نجحوا في إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح.



وقالت سرايا القدس إن مجاهديها تمكنوا من قتل 7 جنود صهاينة كانوا يتحصنون بشقة قرب مدرسة غرب خان يونس، بعد استهدافهم بقذيفة.

كما أعلنت سرايا القدس في عملية أخرى، عن تمكنها من إسقاط طائرة صهيونية من نوع "كواد كابتر" خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مخيم البريج.