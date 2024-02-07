على 3 مراحل.. تفاصيل رد حركة حماس على مقترح إطار اتفاق التهدئة في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، صباح اليوم الأربعاء، أنّها وافقت على إطار اتفاق للتوصل إلى هدنة تامة ومستدامة على ثلاث مراحل، بشرط أن تستمر كل مرحلة 45 يومًا وتشمل التوافق على تبادل الأسرى والجثامين وإنهاء الحصار وإعادة الإعمار.

وأوضحت حماس أنّها أضافت للمقترح ملحقًا مفصلًا بخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق واشترطت أن يكون جزءًا منه.

اقترحت حماس أن يتم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الأطفال والنساء والمسنين (فوق 50 عامًا) والمرضى، الذين تمّ اعتقالهم حتى تاريخ توقيع الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة الى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبّدات والأحكام العالية.

كما اشترطت حماس أن يتم إدخال 500 شاحنة يوميًا على الأقل من المساعدات والوقود إلى كل القطاع بالمرحلة الأولى.

وأكدت حماس أنه لا بد من إدخال 60 ألف مسكن مؤقت على الأقل و 200 خيمة إيواء إلى القطاع بالمرحلة الأولى.

واشترطت أن يتم عودة النازحين لمساكنهم وضمان حرية الحركة بين شمال القطاع وجنوبه.

كما اشتمل رد الحركة على ضرورة وقف اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وعودة الأوضاع في المسجد إلى ما قبل 2002.

واشترطت الحركة ضرورة إقرار خطة إعمار البيوت والمنشآت الاقتصادية والمرافق العامة خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

كما طالبت بإنهاء مباحثات التهدئة قبل المرحلة الثانية وضمان خروج القوات الإسرائيلية وبدء الإعمار.

وأكدت المصادر في ختام مقترحها أن حماس طلبت أن تكون قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية وتركيا وروسيا ضامنة لتنفيذ الاتفاق.