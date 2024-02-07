الاحتلال يعترف بمقتل جندي صهيوني في معارك قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أكد جيش الاحتلال الصهيوني في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أحد جنوده قُتلوا خلال المعارك الضارية في قطاع غزة.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن الجيش الصهيوني نشر اليوم خبرًا يؤكد فيه مقتل جندي صهيوني متأُثرًا بجراحه التي أُصيب بها في معارك قطاع غزة.

وأعلن الجيش في وقت سابق، صباح اليوم، عن مقتل جندي آخر بعد إصابته بفطريات خطيرة، اخترقت جسمه أثناء وجوده في معارك غزة.



ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بداية الحرب على غزة إلى 564 جنديًا.

فيما أصيب 2828 جنديًا بينهم 736 إصابةً متوسطة و 429 إصابة حرجة.

كما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و264 إصابة حرجة.



