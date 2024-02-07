فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل قياديين في "كتائب حزب الله" في ضربة بطائرة مسيرة في بغداد

لماذا الهجمة المركزة على الأونروا؟

محللون يجيبون.. ما الذي أوضحه رد حماس على الإطار العام لإتفاق الصفقة؟

"حماس": مواقف قادة الاحتلال تؤكد عزمهم على إطالة أمد العدوان

"إسرائيل" أحرقت 3 آلاف وحدة سكنيّة خلال العدوان على غزة

"القسام" تنشر مشاهد لقنص ضابط "إسرائيلي" غربي مدينة غزة

"الكنيست" يصادق على سلب حقوق معتقلي غزة بتمثيل قانوني

القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا لـ"العدل الدولية"

"الجبهة الداخلية".. منصة جديدة لتحديث البيانات المتعلقة بالعدوان على غزة

الاحتلال يتجاهل 22 خطابًا من هيئة أممية لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة

الاحتلال يعترف بمقتل جندي صهيوني في معارك قطاع غزة

07 فبراير 2024 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
...
مقتل جندي صهيوني.jpg

غزة - فلسطين أون لاين

أكد جيش الاحتلال الصهيوني في بيان له، اليوم الأربعاء، أن أحد جنوده قُتلوا خلال المعارك الضارية في قطاع غزة.

وأشارت مصادر عبرية إلى أن الجيش الصهيوني نشر اليوم خبرًا يؤكد فيه مقتل جندي صهيوني متأُثرًا بجراحه التي أُصيب بها في معارك قطاع غزة.

وأعلن الجيش في وقت سابق، صباح اليوم، عن مقتل جندي آخر  بعد إصابته بفطريات خطيرة، اخترقت جسمه أثناء وجوده في معارك غزة.

ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد ارتفع عدد القتلى الصهاينة منذ بداية الحرب على غزة إلى 564 جنديًا.

فيما أصيب 2828 جنديًا بينهم 736 إصابةً متوسطة و 429 إصابة حرجة.

كما بلغ عدد المصابين في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة 1304 بينها 435 إصابة متوسطة و264 إصابة حرجة.

 

#مقتل جندي #طوفان الأقصى #معارك قطاع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة