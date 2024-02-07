الأونروا: 84% من المنشآت الصحية في غزة عاجزة عن تقديم خدماتها "الكاملة"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن معظم المرافق الصحية في قطاع غزة تأثرت بالعدوان والقصف المتواصل على قطاع غزة منذ 124 يومًا.

وأوضحت الوكالة الأممية أن 84 % من المرافق الصحية في قطاع غزة خرجت عن تقديم الخدمة الكاملة بسبب تعرضها للقصف الكلي أو الجزئي جرّاء الحرب المتواصلة على قطاع غزة.

وأشارت "الأونروا" إلى أن 4 مؤسسات صحية من أصل 22 منشأة تابعة للأونروا، لا تزال تعمل تحت ظروف صعبة، خاصةً مع فرض الاحتلال قيودًا قاسية على الطواقم الطبية والمرضى.

ولفتت إلى أن فريقها حصل على صور لمركز الشيخ رضوان الصحي قبل وبعد تدميره، مشيرةً إلى أنّها "صور صادمة" بسبب الدمار الكبير الذي لحق بالمركز وأخرجه عن الخدمة بشكل تام.