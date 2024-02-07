وسط اشتباكات ومواجهات.. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات لمدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحام واسعة لعدد من قرى ومدن الضفة الغربية، وسط اشتباكت وتصدّي المقاومة الفلسطينية للقوات المُقتحمة.

وفي متابعة "فلسطين أون لاين" آخر تطورات الاقتحامات اليومية، فقد أكدت مصادر صحفية أنّ عددًا كبيرًا من جنود الاحتلال اقتحموا مدنًا وقرى في الضفة الغربية، وداهموا منازل المواطنين واعتقلوا عشرات الشبان بعد التحقيق معهم ميدانيًا.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم نور شمس وفرضت عليه حصارًا مشددًا وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال، كما اعتلت قناصة الاحتلال عددًا من المباني العالية في المخيم وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين.

كما دمّرت جرافات الاحتلال البنية التحتية لعدة محاور شملت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة المحاذي لمدخله، وشارع جبل النصر وحارتي الدمج والمسلخ في المخيم.

في جنين، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها شوارع المدينة والمخيم، فيما أطلق الاحتلال الرصاص الحي تجاه مستشفى جنين الحكومي.

وشهدت سماء المدينة والمخيم تحليقًا لطائرات الاستطلاع، بالتزامن مع تواصل الاشتباكات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر عبد الجبار جرار، واعتقلته بعد تفتيش منزله وتهديد عائلته.

ودمّرت جرافات الاحتلال البنية التحتية في شارع حي الزهراء عند أطراف المخيم وبجانب المستشفى الميداني الأردني.

كما دمرت شارع محيط تربية جنين وشارع السكة، ودوار العودة، وشارعي حيفا ومسرح الحرية، ومنطقة الساحة، وحي الصفوري وفي محيط مقبرة الشهداء في مخيم جنين.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة "الخضرة" جنوبي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام تجاه المواطنين.

كما اعتقلت عددًا من الشبان عُرف منهم: الشاب محمد ياسين صباح، والشاب أحمد حسن.

وفي قلقيلية، داهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين، وعاثت بهم خرابًا واعتقلت عددًا من المواطنين عُرف منهم، الشاب فراس بنان أبو علبة، والشاب سعيد زيد ابو حبلة.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير الدكتور ياسر حماد واعتدت على أفراد عائلته واعتقلت نجله الفتى يوسف حماد.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وبلدتي بني نعيم وسعير، وصادرت 3 مركبات، وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت 5 مواطنين عُرف منهم، المواطن محمد علي سالم زيدات، ونجله طارق، والشابين موسى خليل الفروخ، وأحمد موسى الفروخ، والشاب نسيم تيسير الطيطي.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوبي شرقي المدينة، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين مما أدى إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي والآخر بشظايا الرصاص الحي.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير مراد بشارات، وخرّبت منزله وسرقت مبلغًا ماليًا وصادرت هاتف والده الشخصي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قصرة، وداهمت منزل الجريح محمد صبيح، كما داهمت منازل عدد من المواطنين واعتقلتهم بعد أن اعتدت عليهم وحققت معهم ميدانيًا في ظروف غير إنسانية.

في رام الله،اقتحمت قوات الاحتلال قرية دورا القرع شمالي المدينة، واعتقلت الشاب وجيه حمدان، والشاب ساجي نوفل بعد مداهمة منزلهما لساعات طويلة.

في أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عقبة جابر، وداهمت منزل المواطن فخر عوضات المقيطي، وخرّبت منزله، وحطّمت محتوياته.



