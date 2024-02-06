الاحتلال يعترف بمقتل ضابط برتبة "رائد" شمال غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاِحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط خلال معارك المتواصلة مع المقاومة الفلسطينية في محاور التوغل بشمال قطاع غزة وجنوبه.

وقال الجيش، في بيان له، مقتل نائب قائد الكتيبة 601 في سلاح الهندسة، وهو ضابط برتبة "رائد"، خلال المعارك الضارية في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك، بعدما أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الثلاثاء، تمكن مقاتليها من قنص ضابط وجندي إسرائيليين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة.

وقالت على قناتها في "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من قنص ضابط وجندي صهيونيين في منطقة الجامعات غرب مدينة غزة"، كما أعلنت "استهداف ناقلتي جند صهيونيتين بقذائف "الياسين 105" في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع اشتباكات عنيفة في شارع أكاديمية الوحدة محيط دوار الخور، ومنطقة أنصار غرب مدينة غزة

وارتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 563 قتيلاً، وفقا لجيش الاحتلال، الذي كذبته المقاومة الفلسطينية، وأكدت أن "العدد أكثر من ذلك بكثير، وأن الاحتلال يتعمد إخفاء عدد قتلاه".