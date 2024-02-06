"الأونروا": 84% من مرافق غزة الصحية تأثرت بهجمات "إسرائيلية"

غزة - فلسطين أون لاين

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن 84 بالمئة من المرافق الصحية في قطاع غزة المحاصر تأثرت بالهجمات الإسرائيلية.

وأوضحت المنظمة الأممية في تدوينة عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، أن 4 فقط من أصل 22 منشأة صحية تابعة للأونروا لا تزال تعمل بسبب القصف المتواصل والقيود المفروضة.

وعلقت المنظمة، على صورة لمركز الشيخ رضوان الصحي قبل وبعد تدميره، بالقول: "صور صادمة قبل وبعد تظهر مدى الدمار الذي لحق بمركزنا الصحي في شمال غزة".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، لليوم الـ 123 على التوالي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان إلى ارتقاء 27 ألفًا و585 شهيدًا، وإصابة 66 ألفًا و 978 آخرين، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.