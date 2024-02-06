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أثناء تأمينهم المساعدات.. استشهد 6 من عناصر الشرطة الفلسطينية برفح

06 فبراير 2024 . الساعة 18:33 بتوقيت القدس
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صورة استهداف مركبة للشرطة الفلسطينية برفح
غزة - فلسطين أون لاين

استشهد 6 من عناصر الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، جراء استهداف مركبتهم في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضحت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مركبة للشرطة الفلسطينية، خلال تواجدها لتأمين المساعدات في حي خربة العدس برفح جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد 6 من عناصرها.

وذكرت، أن الشهداء هم: الشهيد جهاد لافي يوسف الأخرس، الشهيد عبد الرحمن حسني العطار، الشهيد عبد العزيز أسامة اللهواني، الشهيد أنور فتحي أبو عرب، الشهيد ياسر شحدة أبو زهري، الشهيد محمد رياض الشاعر.

وتواصل المدفعية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، قصفها للمربعات السكنية، ومحيط مراكز الإيواء، فيما واصل الطيران الإسرائيلي شن غاراته على مناطق متفرقة من قطاع غزة؛ وذلك وسط معارك واشتباكات محتدمة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات من الجيش الإسرائيلي في عدة مناطق في محاور التوغل في عدة مناطق.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة في غزة، يوم الثلاثاء، بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و143 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 27585 شهيدًا و66978 إصابة منذ بدئه في السابع من أكتوبر الماضي.

 

#الشرطة الفلسطينية #رفح

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