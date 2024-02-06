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"حماس" تدين قرار الأرجنتين نقل سفارتها للقدس المحتلة

06 فبراير 2024 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
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حماس.PNG
غزة - فلسطين أون لاين

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إعلان رئيس الأرجنتين عزمه نقل سفارة بلاده لدى الكيان الصهيوني إلى القدس المحتلة.

واعتبرت الحركة، في بيان صحافي، قرار نقل سفارة الأرجنتين للقدس المحتلة تعديًا على حقوق شعبنا الفلسطيني في أرضه، ومخالفةً لقواعد القانون الدولي باعتبار القدس أرضًا فلسطينيةً محتلة.

ودعت الحركة، الرئيس الأرجنتيني إلى "العدول عن هذا القرار الظالم والخاطئ، الذي يضع الأرجنتين في خانة الشريك للمحتل الصهيوني في انتهاكاته ضد شعبنا الفلسطيني وحقوقه الوطنية في أرضه ومقدساته".

رغم حرب "الإبادة الجماعية" التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة منذ اليوم السابع من أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، اليوم الثلاثاء، نقل سفارة بلاده من "تل أبيب" إلى القدس.

ووصل ميلي إلى "إسرائيل" في جولة خارجية يزور خلالها "تل أبيب"، ومن ثم إيطاليا حيث يلتقي البابا فرنسيس.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، يدعم بقوة نتنياهو في حربه على غزة.

وفي نوفمبر الماضي، قالت وزيرة الخارجية الأرجنتينية ديانا موندينو إن بلادها قد تنقل سفارتها من "تل أبيب" إلى القدس.

وأشارت إلى أن القرار كان قيد البحث ومتوقعًا، مرجحة تأخير تطبيق القرار بسبب الأوضاع الأمنية المحيطة بالدبلوماسيين الأرجنتينيين.

 

#غزة #القدس المحتلة

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