حين يباغتهن المخاض.. عن مآسي النساء الحوامل بغزة

غزة - فلسطين أون لاين

في مساء كانوني بارد، ووسط جلجلة القصف القريب في مناطق شمال قطاع غزة، بدأت بوادر الإنجاب عند نورا بعلوشة، ولم تكن هناك إشارة تلفون للاتصال بسيارة الإسعاف ومن الخطر الخروج إلى خارج البناية.

وتتذكر بعلوشة قائلة "شعرت بالخوف وعرفت أنني لن أصل إلى المستشفى، وخرج الماء وعرفت أنني سأنجب في أية لحظة"، وقالت بعلوشة التي ولد أبناؤها الأربعة الآخرون في المستشفى، وتذكرت في الحروب الأربعة التي شاهدتها طبيبًا أشرف على عملية إنجاب في بيت "لم يكن لدي أي خيارات، وحاولت تذكر كل شيء".

وساعدت زوجة شقيقها على الولادة باستخدام ملقط غسيل للإمساك بالحبل السري ومقص يستخدم في المطبخ لقصه.

صحيفة "وول ستريت جورنال" نشرت تقريرًا عن الأوضاع الصعبة التي تواجه النساء الحوامل في غزة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي سيئ والمؤسسات الصحية مثقلة بالأعباء ومعظمها خارج عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي والمداهمات للمستشفيات واعتقال عمال الصحة، ولهذا تضطر النساء للإنجاب في الخيم وبدون عناية صحية.

ونقلت الصحيفة عن "ديبورا هارينغتون"، طبيبة التوليد البريطانية، التي قضت أسبوعين في مسنشفى شهداء الأقصى ضمن فريق طبي وافد، قولها إنه "لا يتم العناية بالتعقيدات أثناء الحمل".

وأضاف الطبيبة، "ولا يتم تشخيص حالات ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل أو التسمم فيما تنتشر حالات فقر الدم بين النساء ولا يحصلن عن مكملات الحديد الذي يحتجن إليه لمعالجته".

وقالت هارينغتون، إن "معظم النساء اللاتي عاينتهن يعانين من فقر الدم، وعادة ما ينجبن مبكرًا ويفقدن الكثير من الدم، وهذا يعني وفاتهن" و"كذا الأطفال الخداج فإن من المحتمل وفاتهم".

وتستمر مشاكل النساء بعد الولادة حيث سوء التغذية التي تنتشر بين الأمهات والأطفال. وتعاني العائلات من مشاكل للحصول على حليب الأطفال أو الحفاظات وملابس دافئة للمولدين الجدد.

وتتعرض النساء وأطفالهن الجدد للموت بسبب القصف حيث قالت هارينغتون الطبيبة البريطانية "لم يتم تسجيل الطفل كمولود" و"هناك أمر صعب في الحصول على شهادة وفاة قبل شهادة الولادة"، بحسب التقرير.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، كانت هناك حوالي 50,000 امرأة حامل في غزة عندما بدأت الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ويعتبر معدل الولادة في غزة الأعلى في المنطقة. وتضع حوالي 180 امرأة مواليد في كل يوم، والكثير ينجبن اليوم بدون عناية طبية أو إشراف طبيب وأحيانا في الخيام والملاجئ التي لا تتوفر فيها أدنى الشروط الصحية، وفي مرات داخل الحمامات العامة، بحسب ما يقول عمال الصحة في الأمم المتحدة والسكان، بحسب التقرير.

وقالت الصحيفة إن الإنجاب في الأوقات العامة يكون تجربة مؤلمة، ولكنها تتضاعف وتكون أكثر ضغطًا وسط محور حرب، فالأمهات والأطفال الجدد هم عرضة للخطر من الحرب الدائرة حيث تدور المعارك في المناطق المدنية إلى جانب التعرض للمرض والتشرد ونقص الطعام والمياه.

ولا تجد النساء اللاتي يتوقعن الولادة ويكنّ محظوظات بالوصول إلى المستشفى، العناية المطلوبة، بحسب عمال الصحة مع الأمم المتحدة، ذلك أن عدد المستشفيات الذي يقدم الخدمات هو 13 من 36 مستشفى، وحتى تلك التي تقدم خدمات فهي تقدمها بشكل جزئي، وتعاني هذه من قلة الأطباء والممرضين ومثقلة بالأعباء والمرضى والجرحى.

ووفقا للتقرير، فإن عيادات الولادة لا تعتبر مهمة على قائمة الأولويات ولا تستقبل النساء في حالة المخاض. وقامت القوات الإسرائيلية بعمليات حول المستشفيات وداهمت أخرى مثل مستشفى الشفاء. وأصبح الجزء الشمالي من القطاع مقطوعا ولا تصل إليه الإمدادات الطبية أما المستشفيات في الجنوب فتواجه طلبات متزايدة ولا يمكنها تقديم العناية المناسبة للحوامل.

كما ولا يوجد سوى مستشفى واحد للولادة في قطاع غزة وهو المستشفى الإماراتي في رفح قرب الحدود مع مصر. ونظرا لوجود نصف سكان غزة - 1.3 مليون نسمة - في رفح فإن المستشفى يستقبل يوميا 80 حالة ولادة وبزيادة عن 15 حالة قبل الحرب بحسب صندوق السكان التابع للأمم المتحدة والذي يقدم للمستشفيات في غزة مستلزمات الولادة. ومن تدخل المستشفى للإنجاب تخرج بعد ساعات من الولادة حتى لو كانت الولادة قيصرية.