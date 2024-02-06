استهداف سفينة بضائع ترفع علم جزر "مارشال" جنوبي عدن

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عصر اليوم الثلاثاء، تلقيها تقرير عن حادث على مسافة 50 ميلًا بحريًا جنوبي عدن باليمن.

وقالت شركة "أمبري" لأمن الملاحة البحرية إنه تم "استهداف سفينة بضائع ترفع علم جزر مارشال على بعد 53 ميلا بحريا جنوب غربي عدن".

وفي وقت سابق، من فجر الثلاثاء، قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن سفينة شحن بريطانية تعرضت إلى "أضرار طفيفة"، وذلك جراء الهجوم بمسيرة غرب الحديدة في اليمن.

وأضافت أمبري، في بيان، أن السفينة التي ترفع علم باربادوس "تعرضت لأضرار طفيفة على ميسرتها"، من دون وقوع إصابات بشرية، في أحدث هجوم تتعرض له سفينة شحن في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم القوات اليمنية المسلحة يحيى سريع، صباح اليوم الثلاثاء، إن "القوات البحرية اليمنية نفذت عمليتين في البحر الأحمر استهدفتا سفينة أميركية وأخرى بريطانية، باستخدام صواريخ بحرية مناسبة في استهداف السفينتين في البحر الأحمر، والإصابة كانت دقيقة"

وتابع الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية: "عملياتنا مستمرة ضد الأهداف الأميركية والبريطانية المعادية في البحرين الأحمر والعربي، دفاعًا عن اليمن وحتى رفع العدوان عن قطاع غزة".