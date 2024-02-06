فارس: شتاء قاسٍ على الأسرى في سجون الاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

يصنف فصل الشتاء الحالي على أنه الأقسى على المعتقلين والمعتقلات في تاريخ الحركة الأسيرة، حين حولت إدارة سجون الاحتلال الظروف الجوية لوسيلة عقاب صعبة وقاسية، في ظل الإجراءات التي تفرضها بحقهم منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن البرد نال من أجساد أسرانا وأسيراتنا، وتسبب بانتشار الأمراض الموسمية في صفوفهم بشكل كبير، حيث تزامن مع مصادرة الأجهزة الكهربائية ووسائل التدفئة والملابس والأغطية، وتقليل كميات الطعام للحد الأدنى، وسوئه من حيث النوعية والكمية.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى تدهور صحة الأسرى والأسيرات، ومعاناتهم من أمراض الانفلونزا، وأوجاع شبه دائمة في العظام والمفاصل والمعدة.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، أن إدارة سجون الاحتلال تنتهج سياسة عزل الأسرى في غرفهم بلباس واحد فقط يرتدونه، وفرشات وأغطية خفيفة جدًا لا تحدث أي فعالية في ظل هذا الصقيع، الأمر الذي جعل منهم فريسة لهذا الشتاء، الذي تدنت فيه درجات الحرارة الى مستويات كبيرة وبشكل ملحوظ، علماً أن أبواب الغرف والزنازين مجرى الرياح، فهي تتضمن فتحات يتسلل منها البرد ومياه الأمطار بسهولة.

وأعرب فارس عن "سخطه لصمت المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية، والتي أكد أنها تنظر الى جرائم الاحتلال وتفرده بالمعتقلين دون أن تحرك ساكنًا، ولا تتدخل من أجل إنقاذهم، أو حتى معاينة ظروفهم". وفق البيان.

ورصدت مؤسسات الأسرى، في بيانها أن العدد الإجمالي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية شهر يناير الماضي "9000 معتقلا"، علمًا أن هذه المعطيات "لا تتضمن معتقلي غزة المحتجزون في المعسكرات في ظل استمرار إخفائهم قسريًا".

وخلال يناير، اعتقلت السلطات الإسرائيلية 1236 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة، فيما وصل عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 6870، بينهم 30 سيدة، و73 طفلا من الضفة، خلال يناير الماضي.

وفي السياق، أوضحت مؤسسات الأسرى أنه في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر "اعتقلت السلطات الإسرائيلية 6870 فلسطينيًا، بينهم 215 سيدة، وأكثر من400 طفل"، وفق المصدر ذاته.

وأشار البيان إلى، أنه من بين المعتقلين "52 صحفيًا أُبقي منهم 37 رهن الاعتقال"، ومن بين المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية وهم المحتجزين دون تهمة هناك "3484 رجلا، و11 سيدة، و40 طفلا، و21 صحفيًا".

وعلى هذا النحو، لفت البيان إلى أن "606 معتقلين في السجون تصنفهم إسرائيل على أنهم مقاتلون غير شرعيين".

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والمداهمات للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، مما خلف آلاف المصابين والمحتجزين فضلا عن مئات القتلى.