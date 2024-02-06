قصف صهيوني يستهدف عدة بلدات جنوبي لبنان

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت طائرات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبي لبنان.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية أن الطائرات الصهيونية استهدفت بلدتي حولا ومروحين، وأطراف بلدة الضهيرة وطير حرفا جنوبي لبنان.

وكما قصفت المدفعية، ظهر اليوم، أطراف بلدة الضهيرة، فيما سقطت 7 قذائف صهيونية في وادي الاصطبل في بلدة حولا.

ومن جهته، صرّح حزب الله اللبناني أنّ مقاتليه تمكنوا اليوم من استهداف ثكنة راميم العسكرية "الإسرائيلية" بصاروخي بركان، وحققوا إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب استهداف تجمع لجنود "إسرائيليين" في محيط موقع جل العلام بصاروخ "فلق-1″، وحقق بهم إصابات مباشرة.

وبوتيرة متواصلة، تتعرض بلدات الجنوب اللبناني بشكل يومي لغارات جوية صهيونية وقصفٍ مدفعي بقذائف الفوسفور الأبيض.