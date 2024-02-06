بظروف إنسانية صعبة.. 620 ألف طالب في غزة محرمون من التعليم

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنتْ وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، ارتقاء أكثر 4895 طالبًا وإصابة 8514 آخرين جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة ومدن الضفة الغربية.

وأكدت الوزارة أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 4851 شهيدًا ، وإصابة 8227 جريحًا، فيما استُشهد في الضفة 44 طالبًا وأصيب 283 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال 89 طالبًا.

وأوضحت الوزارة أنّ 239 معلمًا وإداريًا استُشهدوا، فيما أصيب 836 بجروح متفاوتة في قطاع غزة. بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 71 في الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة إلى أنه ما يزال أكثر من 620 ألف طالب محرومين من الالتحاق بمدارسهم منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

لفتت الوزارة إلى أن 286 مدرسةً حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، مما أدى إلى تعرُّض 83 منها لأضرار بالغة، فيما تم تدمير 7 آخرين للقصف الكلي، كما تعرضت 49 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

وبيّنت الوزارة أن الاستهداف الصهيوني للمدارس طال 90% من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة، إضافة إلى 29% من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة، وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.