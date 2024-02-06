القوات المسلّحة اليمنية تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم الثلاثاء عن تنفيذها عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر، وتحقيقها إصابات دقيقة ومباشرة لأهدافها.

وأكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان له، أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفّذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر الأولى سفينة أمريكية "Star nasia"، والثانية سفينة بريطانية من نوع "Morning Tide".

وأوضح سريع أن القوات البحرية تمكّنت من استهداف السفينتين بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.

وأشار إلى أنّ كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المُشاركة في العدوان، ستكون ضمن بنك أهداف القوات المسلحة. مؤكدًا أنّه سيتم استهداف تلك السفن ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وتأكيدًا على استمرار الموقف اليمني المُساند لفلسطين.

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل منع الملاحة "الإسرائيلية" أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن شعبها.



