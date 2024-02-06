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وسط مطالبات بفتح معبر رفح

هيئة المعابر تُحذّر: المواد التموينية في غزة قاربت على النفاد

06 فبراير 2024 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أكد المتحث باسم هيئة المعابر الفلسطينية في قطاع غزة،هشام عدوان أن قطاع غزة يعاني من نفاد المواد التموينية بسبب تواصل الحرب الصهيونية على قطاع غزة لليوم الـ 123 على التوالي.

وأوضح عدوان أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع لا تلبي احتياجات القطاع، مشيرًا إلى أن متوسط المساعدات التي تدخل قطاع غزة يوميًا يبلغ 100 شاحنة، وهو معدل قليل جدًا بالمقارنة مع الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت عدوان إلى أن قطاع غزة  بحاجة إلى عدد أكبر من الشاحنات، حيث كان يدخل القطاع قبل الحرب ما يقارب 500 شاحنة يوميًا، وذلك في ظل وجود مخزون من السلع الاستراتيجية في القطاع.

وطالب عدوان بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر على مدار الساعة، وإدخال  المزيد من السلع الغذائية لقطاع غزة لإنقاذ الفلسطينيين في ظل تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة.

يُذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أعلنت في وقت سابق عن دخول 9831 شاحنة مساعدات إنسانية لقطاع غزة عبر معبري رفح البري الواصل مع مصر، وكرم أبو سالم جنوب القطاع، وذلك منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الأول من فبراير/شباط الجاري.

 

#معبر رفح #طوفان الأقصى #شاحنات المساعدات

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