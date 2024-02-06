"مُحدث" أبرز تطورات اليوم الـ 123 من الحرب الصهيونية على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 123 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، لم يترك فيها الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا قد مارسه على شعبنا، بدءًا من تدمير البيوت ونسف مربعات سكنية بأكملها، وتدنيس المساجد، وصولًا إلى حصار وقصف المشافي التي من المفترض أنّها تخضع لحماية قانونية دولية.

في متابعة آخر تطورات الحرب الصهيونية، ارتكب الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 مجزرةً ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 107 شهيدًا و 143 إصابة.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 27585 شهيدًا، و 66978 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

آخر التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة

في خان يونس، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني قصفها محيط مجمع ناصر الطبي، في ظل استمراره حصاره منذ أكثر من أسبوعين، الأمر الذي يهدد حياة 300 كادر طبي و 450 جريح وأكثر من 10 آلاف نازح.

في ساعات الظهيرة، استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية في حي البراق غربي المدينة، مما أدّى إلى ارتقاء 5 شهداء.

كما أفادتْ مصادر صحفية ارتقاء أكثر من 14 شهيدًا في خان يونس منذ ساعات الصباح الأولى.

ونسفت قوات الاحتلال عددًا من المنازل السكنية غربي ووسط المدينة.

كما تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إلى مدينة حمد شمالي المدينة، وانتشال 6 شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا يعود لعائلة "الخطيب".

وتواصل القصف المدفعي منذ ساعات الصباح على منطقة البطن السمين وقيزان النجار.

في دير البلح، أُصيب عدد من المواطنين إثر استهداف طائرات الاحتلال شارع السلام بالمدينة وسط القطاع.

في غزة، دمّر الاحتلال الصهيوني مبنيين من مباني جامعة الأقصى في مدينة غزة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرات الفلسطينيين في محيط منطقة الجامعات في مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال عددًا كبيرًا من القنابل الدخانية في محيط منطقة النصر والشفاء .

التطورات الميدانية خلال الـ24 ساعة الماضية

واصلت طائرات الاحتلال خلال الساعات الماضية قصفها على عدة مناطق متفرقة من شمال القطاع إلى جنوبه.

في رفح، شنّت طائرات الاحتلال غارةً جوية على حي الجنينة شرقي المدينة.

وأفادت مصادر طبية ارتقاء عدد من المواطنين وإصابة آخرين إثر قصف الطيران الحربي منزلًا لعائلة "أبو صالح" في حي السلام شرقي المدينة.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه المدفعي والجوي بشكل مكثف محيط مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل التابع للجمعية، مما أدّى إلى سقوط عدد من الشظايا داخل المجمع جرّاء قصف الاحتلال أحد المنازل المحيطة بالمجمع.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 8000 نازح أُجبروا على النزوح من مستشفى الأمل ومقر الجمعية في خان يونس.

كما استهدفت طائرات الاحتلال شقةً سكنية في برج D6 في مدينة حمد السكنية شمالي غربي المدينة.

ونسفت قوات الاحتلال مربعًا سكنيًا في منطقة جورة العقاد، ودمّرت أحد المنازل غربي مجمع ناصر الطبي، مما أدّى إلى اندلاع النيران فيه.

في دير البلح، ارتقت الحاجة فاطمة زقوت في إحدى مراكز النزوح في المدينة، بسبب البرد الشديد وعدم توفر العلاج المناسب لها.

وفي ساعات الظهيرة، ارتقى 4 شهداء بعد استهداف الاحتلال منزلًا قرب مسجد البخاري في منطقة الحكر وسط المدينة.



في البريج، أطلق الطيران المروحي النار بشكل كثيف تجاه عدة مناطق شرقي المخيم.

وفي ساعات الصباح الأولى، قصفت مدفعية الاحتلال عدة مناطق شرقي المدينة.

في غزة، نفّذ الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة شمال القطاع.

كما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال قافلة مساعدات كانت في طريقها نحو مناطق الشمال.

وقصفت مدفعية الاحتلال عدة بنايات سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

كما أُصيب 3 مواطنين إصابات خطيرة جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب مسجد البشير في تل الزعتر شمالي القطاع.