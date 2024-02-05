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القسام تعلن قتل وجرح جنود "إسرائيليين" غرب خان يونس

05 فبراير 2024 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت جنودًا "إسرائيليين" في منزل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة بقذيفة مضادة للتحصينات، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

كما قالت الكتائب، في بلاغ عسكري مقتضب، إنها استهدفت دبابة ميركافا "إسرائيلية" بقذيفة الياسين 105 في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وكانت أعلنت قبل ذلك أنها أوقعت آليات للاحتلال في كمين بخان يونس.

وصباح اليوم الإثنين، أعلنت كتائب القسام عن تمكّن مجاهديها من الاستيلاء على طائرة استطلاع من طراز (Skylark) كانت في مهمة استخباراتية للعدو غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وبعد ساعات من تلك العملية، قالت كتائب القسام إن مجاهديها تمكّنوا من إيقاع رتل آليات "إسرائيلية" في كمين مركب، وتفجير 3 عبوات مزروعة مسبقًا في دبابة "ميركفاه"، واستهداف دبابة أخرى بقذيفة الياسين "105" في حي الأمل غربي مدينة خان يونس.

 

#خانيونس #القسام

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