الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ 24 ساعة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع إلى 27478 شهيدا و66835 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 113 شهيدًا و205 إصابة.

ولفتت الوزارة النظر إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وارتكب الاحتلال مجزرة جديدة في دير البلح، راح ضحيتها 30 مواطنًا كانوا قد نزحوا إلى تلك المنطقة بعد أن أعلنت عنها قوات الاحتلال بأنها "آمنة". فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي أن 30 شهيدًا ارتقوا خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة دير البلح، وسط قطاع غزة.

وواصل الطيران الإسرائيلي استهداف المربعات السكنية في مناطق مختلف بالقطاع، ونسف المنازل في محافظة خانيونس، وقصف محيط مراكز الإيواء لدفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه محافظة رفح التي تعرضت أيضًا إلى سلسلة غارات استهدفت المناطق الحدودية مع مصر.

وفي صباح اليوم، استشهد 14 فلسطينيًا بينهم نساء وأطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال لمنازل المدنيين في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن جيش الاحتلال "يطلق النار على مباني جمعيتنا ومستشفى الأمل بخانيونس لدفع النازحين للخروج". وأضاف: "ظروف قاسية تمر على النازحين وسط القصف والمنخفض الجوي وغياب أدنى المقومات".